未查核網購「交易」 過萬宗年呃逾3.5億

二手袋名錶凍肉 買賣方亦墮騙局 網騙手法層出不窮，執法部門於去年共接獲逾1.1萬宗網購騙案，較2023年上升約30%。涉及騙案的金額去年達3.56億元，較2023年上升了87%。部門昨日在社交平台披露部分騙案手法，揭發不少騙案均是事主未經查核便付款或發貨，如有騙徒聲稱在香港開設名貴貨品店舖，並能協助放售二手手袋，3名內地女子不虞有詐，經WhatsApp與騙徒溝通後，分別將共9個名貴手袋寄給騙徒，騙徒更以不同藉口誘騙受害人繼續轉帳，3名受害人合共損失近250萬元後，才驚覺中伏。

一名在澳門經營奢侈品的店主亦是苦主，該店主透過Instagram放售一隻名貴手錶，其後有一名網友經WhatsApp聯絡表示有意購買，並稱已轉帳41萬個USDT至店主的加密貨幣戶口，店主隨即發貨。然而，店主及後檢查戶口始知受騙，損失接近290萬港元。

多次轉帳 失聯始知受騙 旅遊套票及租賃服務方面，亦有一名26歲男子透過假冒網頁購買郵輪套票後，以WhatsApp聯絡對方，並按對方指示多次轉帳。直到騙徒失聯，受害人才方知被騙，共損失超過47萬元。

墮入騙局的還有貿易公司東主，有貿易公司東主在一個自稱巴西凍肉供應商的網頁，購買價值約120萬港元的凍肉，並以電郵聯絡對方。對方以虛假的合約騙取受害人信任，受害人不虞有詐，共轉帳120萬港元至對方戶口。受害人最終未能收貨才方知受騙，損失接近120萬港元。