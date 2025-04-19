重建花墟道 發展草圖獲批

發展計劃採用「連繫地盤」方式和「一地多用」模式，以整體重新規劃洗衣街/花墟道一帶的土地用途，把多項現有政府、機構或社區設施及其周邊地方重建作綜合性混合發展。

根據城規會早前審議有關項目的文件，這個佔地約29,315平方米擬採用綜合發展及「一地多用」的模式，提供住宅/酒店/辦公室/零售等混合用途及大型公共休憩空間（即水道公園）。多項擬議新建及更新的體育、康樂、醫療服務和社會福利設施，可改善該區的整體居住環境，並為花墟一帶增添活力。於「其他指定用途」註明「混合用途（2）」地帶內將設置一個公眾停車場，以緩解該區泊車位短缺的情況。