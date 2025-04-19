達國際標準第4級 機場島自動駕駛車測試暢順

運輸署昨在社交平台表示，機場島自動車測試項目至今運作大致暢順，自動駕駛私家車往來機場4號停車場、機場北交匯處及航天城交匯處等，行經不同場景的路段及與其他車輛共用道路時表現穩定，同時亦遵守讓路予行人、按交通燈號指示停車等道路安全原則行駛，做到高度自動化駕駛，即國際標準第4級，技術水平與內地以至世界各地相若。自今年2月中起，相關測試項目的自動車由每次一輛增至5輛，讓系統收集更多有用數據。測試期間，自動車上長駐經訓練的後備操作員，以在有需要時接管車輛操控。