達國際標準第4級 機場島自動駕駛車測試暢順
【本報訊】運輸署去年11月底批出首個自動駕駛車輛先導牌照，署長李頌恩日前視察在北大嶼山機場島進行的路面測試情況，了解項目的最新進展，並試乘自動駕駛私家車。該署表示，測試項目至今運作大致暢順，做到高度自動化駕駛，即國際標準第4級，技術水平與內地以至世界各地相若。
運輸署昨在社交平台表示，機場島自動車測試項目至今運作大致暢順，自動駕駛私家車往來機場4號停車場、機場北交匯處及航天城交匯處等，行經不同場景的路段及與其他車輛共用道路時表現穩定，同時亦遵守讓路予行人、按交通燈號指示停車等道路安全原則行駛，做到高度自動化駕駛，即國際標準第4級，技術水平與內地以至世界各地相若。自今年2月中起，相關測試項目的自動車由每次一輛增至5輛，讓系統收集更多有用數據。測試期間，自動車上長駐經訓練的後備操作員，以在有需要時接管車輛操控。
另於西九文化區收集數據
運輸署至今發出兩個自動駕駛車輛先導牌照，除北大嶼山的測試外，還有西九文化區的測試項目，署方會密切監察項目進展，有序地推動自動車在香港的發展和應用。署方又提到，政府引進的新一批重點企業夥伴包括研發智能交通的人工智能企業，將為智能運輸科技注入新動能。
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