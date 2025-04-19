大灣區航空 邀40基層中學生參觀總部 了解飛行

為年輕人發展出力

「大灣區航空體驗日2025」約有40名學生參加，他們均是來自香港基層家庭的中學生，學員在深圳參觀了大灣區航空設於東海航空總部的培訓設施，並聽取專人詳盡講解航空公司的營運工作。活動內容豐富，有多節課堂及以輕鬆互動的形式進行，向學員介紹了航務及機艙服務的日常工作、參觀專為培訓機師的飛行模擬器、親身參與動態客艙訓練器的緊急程序示範，以及分享航空公司的事業發展機會等。