大灣區航空 邀40基層中學生參觀培訓設施 了解飛行
【本報訊】大灣區航空日前舉辦「大灣區航空體驗日2025」，讓基層家庭學生前往大灣區航空設於東海航空的培訓設施，了解航空公司的營運工作，大灣區航空表示，希望透過活動為年輕人的全人發展出一分力。
為年輕人發展出力
「大灣區航空體驗日2025」約有40名學生參加，他們均是來自香港基層家庭的中學生，學員在深圳參觀了大灣區航空設於東海航空的培訓設施，並聽取專人詳盡講解航空公司的營運工作。活動內容豐富，有多節課堂及以輕鬆互動的形式進行，向學員介紹了航務及機艙服務的日常工作、參觀專為培訓機師的飛行模擬器、親身參與動態客艙訓練器的緊急程序示範，以及分享航空公司的事業發展機會等。
大灣區航空行政總裁吳秀蘭表示，身為企業公民，致力為所居住和工作的地方的福祉作出貢獻。她強調，年輕人是社會的未來，都應當竭盡所能為他們的全人發展出一分力。
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