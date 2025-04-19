「紅光」投射提低頭族勿亂過路 百試點安裝完成 耗2166萬公帑

【本報訊】為提醒玩手機的「低頭族」勿亂過馬路，運輸署前年底起在全港共100個路口，安裝投射紅光的輔助裝置。該署日前向立法會提交文件，指所有安裝工作已於去年底完成，最終結算開支約為2,166萬元，現已邀請專家跟進評估有關裝置在提升行人安全方面的成效，料今年第3季完成。

運輸及物流局的文件指出，運輸署於2023年11月開始，在各區共100個過往較多出現車輛與行人碰撞意外的交通燈控制路口，安裝投射紅光的輔助裝置；所有輔助裝置的安裝工作已於去年12月完成。包括採購和安裝成本的最終開支約為2,166萬元，每個路口平均有14個裝置設於不同方向的行人過路處。

行人「衝紅燈」少25% 運輸署在2022年下半年進行4個試點測試時，曾聘請香港大學的專業學術團隊評估成效，例如行人在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路的情況，並制訂進一步改善效能的方案，結果顯示，整體行人在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路的數字減少約四分之一。當局表示，運輸署已邀請該學術團隊跟進評估上述新設輔助裝置在提升行人安全方面的成效，預計今年第3季完成。