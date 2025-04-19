東九集運 增北站更改走線 冀紓壓港鐵藍田

順安站移近聯院 駁天橋步程縮短 東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九集運）討論多年，今年初政府透露有意更改走線，增設藍田北站。運輸及物流局局長陳美寶昨日接受媒體訪問透露，決定在藍田公園附近新增「藍田北站」，原本的順安站則會移近聯合醫院，新設計縮短了隧道、增加了露天路段，料建築成本可減少一成。有觀塘區議員認為，新增的藍田北站有望紓緩港鐵藍田站「逼爆」情況，但指區內人口多，建議政府考慮在廣田邨附近亦增設「廣德站」，增加綠色交通線的效益。

陳美寶指，東九龍系統的新構思是在藍田公園附近新增藍田北站，並將順安站移近聯合醫院。她解釋，新走線考慮到技術和成本，因東九龍系統並非重鐵，整體爬坡力更好，可以把原本由馬游塘通往油塘東的一公里穿山隧道縮短，行走露天高架路段，料成本可減一成；同時亦可加設藍田北站，惠及更多居民，形容為雙贏方案。

陳又表示，以往市民前往聯合醫院，很多時會選擇乘搭港鐵到觀塘站，然後再轉乘小巴，或步行上坡到聯合醫院。當局希望能夠將順安站的走線移近聯合醫院，並且在該站附近增設天橋系統接駁行人設施，方便市民往來聯合醫院。

明年招標 擬採無人駕駛 東九龍系統將於明年公開招標，當局會考慮本港、內地以至海外技術，甚或合資經營。陳美寶稱會以無人駕駛系統為目標，融資安排採用「鐵路加物業」發展模式，期望透過一地多用，除了馬游塘車廠的兩幅用地，亦研究在走線附近增加一至兩幅地納入發展範圍。

陳表示，不等招標完結就敲定走線，會同步開展法定程序和諮詢地區，相信落成時間可較原本預計的2034至2038年，提早一年甚至更多。

觀塘區議員柯創盛表示，藍田常駐人口有13萬，當中近10萬人居於藍田山上，以往興田、藍田及德田邨等居民外出，通常會乘搭接駁車至附近的港鐵藍田站轉車，令藍田站經常出現「逼爆」情況，綠色智慧交通系統增設藍田北站有望紓緩上述情況，亦可方便藍田山上的居民出入，期望東九龍系統能如期落成。

迎萬人搬入 倡設廣德站 柯建議政府諮詢更多不同持份者，包括當區居民等，並認為應考慮再增站點，例如在廣田邨附近增設「廣德站」，他說：「完全唔影響走線」，廣田邨附近現有8座居屋及4座公屋，未來會再有5座居屋落成，將迎來額外約一萬人入住；若可增設「廣德站」，料能為附近居民帶來更大效益。

政府去年向立法會提交文件，指東九龍系統全長約7公里，擬設8個車站，包括彩虹東、馬游塘、寶達、秀茂坪、順安、順利、彩雲和油塘東，連接港鐵彩虹站及油塘站；目標於2026年招標，2027年批出合約，2033年或之前完工。