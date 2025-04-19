磨拳擦掌食玩買 無懼地震遊日泰

【本報訊】復活節假期齊出走，昨日一早，機場、陸路關口便人流如鯽，有旅客無懼地震等風險，擬花5萬元一家大小往日本，也有市民偕家人到泰國旅遊，甚至有人「玩偏點」到蒙古國看風景。

吳先生與家人一起飛日本大阪，準備春日賞櫻。他表示，小朋友放假才有機會出行，計劃在當地逗留10天，料花費約5萬元。被問到近期流傳日本或有強烈地震，他稱不擔心，會詢問酒店逃生的安排，自己亦已買了保險做足準備。

鄭先生與朋友一行5人去泰國芭堤雅遊玩4天。他早在數個月前已計劃行程，雖然緬甸最近發生大地震，泰國曼谷亦受影響，但他相信芭堤雅應該不太受影響，始終與緬甸相隔一段距離，預計4天行程每人花約3,000元。

蒙古首都不乏捧場客 Evan則前往蒙古首都烏蘭巴托旅遊，打算玩6天。他提到當地屬比較「冷門」的旅遊目的地，但由於網上見到風景優美，因此想前往親身感受一下。他又說，中日韓等熱門地方已經多次前往，「去到有點悶」，寧願去得偏門一點，預料花費約5,000元。