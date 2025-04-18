龍七公：毋忘歷史教訓 堅定團結應戰

筆者上周指出，美國總統特朗普向全球貿易夥伴亂徵關稅，最終只會作繭自縛，重蹈上世紀30年代、因美國大加關稅而導致該國以至全球陷入大蕭條的覆轍。果然，美方在國內政商界壓力下，將擬向大部分國家和地區徵收的所謂「對等關稅」暫緩90天。特朗普自詡這是「有彈性」而非朝令夕改，但實際上已令美國政府誠信破產，海內外投資者都因為看不清前景而按兵不動，甚或縮減投資自保，與特朗普妄圖藉關稅吸引資金與職位回流的意願背道而馳。

在暫緩對等關稅的同時，美國又以不滿中國對其霸凌行徑作出反制為由，把對華關稅先後提高到145%以至245%，將全球關稅戰，重新聚焦成為主要針對中國的經濟戰爭。北京已表明絕不會在脅迫下畏縮退讓，強調如美方執意繼續侵害中國權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

對於上述變化，一些之前未有向美國進行反制，以至一早便屈服求饒的國家和地區，可能會慶幸自己未有像中國般「企硬」而招致美國加倍報復。實情是美國雖然暫緩對其他國家和地區實施高達三至五成的對等關稅，但同時又向它們額外加徵10%的「一致關稅」。部分國家的領導人及政商界人士，仍抱着「輸少當贏」的阿Q精神，選擇對美方的霸凌行為啞忍。然而，不少相關地區的人民，則紛紛在網上留言支持中國做法，批評自己的政府和政客沒有腰骨。

部分人認為，美國不費一兵一卒，純粹威脅會推出本來就無中生有的對等關稅，即能迫使據報70多個國家自行調低對美國貨品的貿易壁壘，並對自身無緣無故被加徵10%關稅額手稱慶。但對於完全不講道義、貪得無厭的特朗普，又豈會就此收手呢？再者，美國現時只是將對等關稅暫緩而非撤銷，90天之後，甚至更早，誰知美國又會使出甚麼手段敲詐各國和針對中國呢？

這令筆者想起中國晚清時的境況，自鴉片戰爭爆發後，外國列強肆意欺壓和入侵中國，無理要求割地賠款。期間滿清政府內外，亦出過不少有識之士，促請朝廷進行改革維新，與侵略者抗戰到底。但可惜當時不論在朝在野，都有人因為缺乏信心、意志，以至為了自身既得利益，選擇苟且偷安，主張妥協退讓，甚或公然賣國，對主戰派和改革派予以打壓。外國列強眼見滿清軟弱無能，國家如一盤散沙，自然不會客氣，加倍霸凌，企圖將整個中國瓜分。

共同努力 克服困難 美國對中國包括香港發動的關稅貿易戰，正如京官指出，並非單純為了收稅，而是想要我們的「命」。面對大是大非，我們切勿忘記歷史教訓，必須更加堅定團結應戰。今日的中國亦絕非當年積弱的晚清，我們要對國家、對香港、對未來有信心，共同努力，克服困難，善用香港的獨特優勢，更好把握國家發展帶來的機遇，令香港經濟再次起飛！