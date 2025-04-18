笑看天下：胡言亂語 獨孤求敗

美國政府對中國貨徵收145%關稅，特朗普意猶未盡，白宮周二公布有關對進口關鍵礦產啟動國家安全調查的行政命令中，列明中國因為報復關稅行動，其貨品面臨高達245%關稅。北京則回應指，美方將關稅工具化、武器化已到毫無理性地步，中方不予理會。中國一再強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不害怕打。美方如果執意繼續實質性侵害中國權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

事實上，中國底氣好，打鐵自身硬，根本無懼侵侵失控胡攪。內地首季經濟數據好過預期，國家統計局公布，首季GDP按年增長5.4%，高於市場預期的5.2%。中方多次強調美方應先停止威脅訛詐，這不是同中國談判應有的態度，應在平等、尊重、互惠的基礎上。然而侵侵卻詐傻扮懵，依然謀求用關稅談判，逼貿易夥伴孤立中國。可惜侵侵飄忽不定，誠信老早破產，更是神憎鬼厭，最明顯的莫過於歐洲赴美遊客人數，近期因政治、經濟緊張局勢加劇，以及憂慮侵侵邊境政策對旅客的影響而大減。

數據分析顯示，上月來自西歐並在美國停留至少一晚的訪客人數，按年下跌17%，愛爾蘭、挪威、德國等國，跌幅更超過20%，上月整體訪美旅客人數亦按年跌12%，是2021年3月以來最大跌幅。有航空公司及酒店組織稱，跨大西洋旅遊需求正減弱，而「訪美的負面印象」正增加。旅遊業界稱，特朗普短短兩個月就毀了美國聲譽，歐洲赴美旅客減少就是明證。此外，侵侵出言不遜，例如聲稱要吞併加拿大和格陵蘭，引起各國反彈，也令美國民眾對出國感到猶豫，甚至擔心恐襲。

看來，特朗普的胡言亂語只會令美國更加孤立，反之，中國的朋友就遍天下。