自成一家：盧德分子無處不在

英國在1760年代開始出現第一次工業革命，人類生產在這段時期逐漸以機器取代人力。但對許多工人來說，他們最先感受到的不是對工作效率提高的喜悅，而是擔心失業和收入下降。據說，有一名叫盧德的紡織工人在1779年毀掉了兩台紡織機，成為英國史上第一位砸毀機器的人。後來一場被稱為「盧德運動」的紡織機器破壞行動，亦如同瘟疫般在英國擴散開來。

如今回頭一看，當年英國紡織工人發起搗毀機器，顯然是很幼稚的行為。這些「盧德分子」誤以為開發出一種工作能力與人類相若的機器，會導致大量工人失業。然而，機器自動執行日常和重複性任務，可以降低生產成本，提高生產效率並促進經濟增長，最終是可以改善工人的生活水準。事實上，若按照盧德分子的邏輯，人類應該回到原始社會，用人手操作一切。

有趣的是，盧德分子的思潮至今仍然相當盛行，當最近人工智能（AI）開始大規模替代人類工作時，本港社會又出現了不少「新盧德主義者」，擔心AI的發展正對人類的工作產生深遠影響，將會迫使大批打工仔失業，長遠不利社會發展。

誠然，這些想法過於消極，但客觀而言，AI確實會對某些職業帶來負面衝擊，例如AI具備自動化處理和學習能力，客服代表、資料輸入員很容易被它取代。隨着公共交通工具與的士領域開始應用全自動駕駛技術，司機日後也有可能被淘汰。

無論如何，AI代替工作已成不可避免的趨勢，既給人類帶來機遇，也伴隨着挑戰。我們在享受科技創新帶來便利的同時，也要高度重視由此衍生的社會問題。政府應及早制訂規劃，鼓勵那些直接受AI影響行業的打工仔再培訓，以降低AI的衝擊。