橫眉冷看：長期親美 自作自受

台灣總統賴清德在競選期間，曾經以香港和台灣股市說事，2023年年尾，加權指數超越了恒生指數，形成「黃金交叉」，當時賴清德忙不迭大肆宣揚，更無限發揮，說台股能夠超越港股，反映出台灣的經濟比香港好，而台灣經濟之所以好，是因為當地政府擁有自主權，不像香港特區，施政要受北京約束云云。

如今事隔已有一年多，美國總統特朗普重掌白宮之後，對待台灣、香港更是大有差別，直至目前為止，美國對台灣入口貨的新增徵稅是10%，對港貨則高達145%，但比較台港兩地股市，目前加權指數是19,300多點，恒生指數則是21,000多點。觀乎賴清德口中沒有主權的香港特區，港股的表現反而超越台股。現在的台灣人比起香港人，恐怕更要擔心經濟危機問題。

一個地方的股市高低，跟當地政府的自主權有多大，其實並無必然關係。香港在殖民地時期，又何嘗擁有自主權？港英政府長期偏幫英國資本的公司，強如美國資本，當年在香港也只能充當老二、老三，最大的肥肉都是給英資財團吃去。然而，在殖民地時期，港股也曾異常暢旺，論活躍程度，在亞洲四小龍之中位列第一。由此可見，股市的高低起伏，是受很多客觀環境影響，跟一處地方是否完全擁有自主權，壓根兒關係不大，賴清德以此做文章，只反映出他完全是財經的外行人。

近日台股表現低迷，其中一個原因，就是民進黨把太多賭注壓在美國身上，白宮打個噴嚏，整個寶島就要為之震動。如今特朗普突然向全球貿易夥伴徵收重稅，台灣卻長期依賴美國，影響自然是既深且巨。若民進黨政府繼續一面倒親美，未來的日子肯定更不好過。