強詞有理：政治流氓

外媒指中國要求國內各航空公司暫停接收待交付的美國波音飛機，並停止向美國公司購買任何飛機相關零件及設備。對此，特朗普又開啟潑婦罵街模式，在自家社交網批評中方違背協議。你說是不是很搞笑？一個反覆無常、說變就變的政治流氓，竟批評別人不遵守協議，真可謂天下奇聞。侵侵將對華關稅提升至匪夷所思的245%，這又是哪門子協議？

你不仁，我不義，面對美方失心瘋式的關稅霸凌，中方強力反制是理所當然的，日後豈止不買美國飛機，所有美國產品恐怕都很難再進入中國市場。老美不是要搞脫鈎斷鏈嗎？現在求仁得仁，又何怨？君不見，特朗普近日又簽署行政命令，要求商務部對所有美國進口關鍵礦物進行國家安全調查，為可能的新礦產關稅鋪路。其實不必再調查，也不必再徵稅，中國已對包括稀土在內多種關鍵礦產實施嚴格出口管制，即使免稅也不賣給美國。特朗普到現在還不明白這個道理，美國賣給中國的產品幾乎都可以替代，而許多中國產品都是獨一無二的，關鍵礦物正是其中之一，中方限制出口，老美只能乾瞪眼，連軍工生產也要停擺。

頭腦正常的人都知道，貿易戰打到這個地步，繼續增加關稅已沒有意義，不過是數字遊戲。但特氏顯然不是這樣想，以為關稅萬能，喜歡加多少就多少，加得愈多愈有面子，這種人淺薄無知，本身就是一個笑話。最荒謬的是，他將來電要求談判的各國領導人形容為「拍馬屁求饒」，極盡侮辱之能事。所以說，中方拒絕談判是對的，跟這種毫不尊重別人，且反口覆舌的政治流氓談判，無異於與虎謀皮。

美國經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼認為，特朗普在貿易議題上已經徹底失控。其實特朗普已不只是徹底失控，簡直是徹底瘋狂，他正摧毀全球經濟，也正摧毀美國霸權尤其是美元霸權。人們百思不得其解，美國號稱「民主燈塔」，竟然選出這種貨色當總統，而且沒有任何人、任何機制能夠阻止其瘋狂行為，寧非咄咄怪事？其上一任期已搞得天下大亂，這次還有這麼多選民把選票投給他，老美的集體智商實在堪憂。

上帝欲其滅亡，必先令其瘋狂。也許美國霸權氣數已盡，所以才會出現特朗普這種狂人，上天給他的任務不是「讓美國再次偉大」，而是「讓美國加速衰落」。