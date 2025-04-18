龍吟虎嘯：孤立從來弄不垮中國

特朗普再次十分兒戲地要將對華關稅由145%，增加到245%，中方也再次回應，指美方將關稅工具化、武器化已到毫無理性的地步，中方不予理會。特朗普這一拳又打空了，暴露的是他黔驢技窮和極之無聊。

今次關稅戰，中方的反制非常堅決有力，超出特朗普的意料，大傷了他的所謂「尊嚴」和面子。特朗普更怕其他國家有樣學樣，局面不可收拾，於是他必須死撐，必須不斷進攻；最容易表現自己大舉進攻不可冒犯的，就是在關稅數字上隨心所欲地亂加亂減，不必理甚麼後果，也不必理會是否可行，會不會放空炮、鬧笑話，這和「吹牛不用上稅、只管吹」是一個道理。最可笑的是，特朗普還要把這種空洞無物的玩法，稱之為「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」云云。

人們要問，美國不需要達成協議，打關稅戰幹甚麼？一忽兒狂加、一忽兒少加，玩那麼多手段幹甚麼？特朗普十分在乎球在哪一邊幹甚麼？性子那麼急、吃相那麼難看、敲詐勒索幹甚麼？所有這一切，不是很心虛嗎？

要加關稅至245%的同時，特朗普開始推動美國財長貝森特提出的「利用關稅談判迫使貿易夥伴減少與中國交易」的計劃。這項計劃是美國孤立中國經濟戰略的一部分，辦法是美國與70多個國家談判，要求禁止為中國運送貨物，阻止中國公司規避美國關稅，以及不要把中國工具產品吸收到該國的經濟體中，削弱中國，減少北京與美國的談判籌碼。簡而言之，就是美國要拉攏脅迫這些國家和中國打關稅戰、貿易戰，在中美之間二選一。

特朗普以為，只要把這些國家拉過來，就可以削弱中國，逼中國和他談判，在談判中取得優勢，擊垮中國。然而，這又是他在發夢，第一，中國和世界140多個國家是主要貿易夥伴，美國能拉走幾個？第二，中國從來不怕孤立，美國的孤立從來弄不垮中國。