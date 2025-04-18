坦言集：特朗普危機

現時特朗普好像是權傾天下，一舉一動都牽動國際的政治、經濟。他的權力基礎是美國國家資源與權力，他篡奪了，靠的是總統權和參眾兩院共和黨的多數。共和黨的議員，不少是靠特朗普的支持才贏得議席。美國金權政治加上民粹主義，才形成特朗普把持美國國家權力，在國內外肆意妄為的情況。

假若特朗普失去了參眾兩院的多數支持，便變成總統與國會之爭，美國國家權力分裂，威權大減，且選舉中失去議會的控制權，表明民眾開始反抗，下一場總統選舉便存在很大的變數。特朗普4年任期，國會中期選舉使他的政治蜜月期不足兩年，若民意逆轉的話，選舉失利，便大有可能出現他連任失敗時的政治衝突。

有此先例，或許特朗普在選舉前看到形勢變化，便會採取激烈手段。南韓尹錫悅的總統政變成為教訓，一是有可能改變反對派才發動政變的慣例；二是尹錫悅部署倉卒，也缺黨內和民眾的支持，故迅即失敗。特朗普挾持共和黨和民粹主義，也已對國防軍事情報系統進行清洗整頓，政變的能力更強，而最高法院亦有可能偏幫，他成功的機會遠勝於尹錫悅。

特朗普的考驗是明年11月的國會中期選舉，在此之前，沒有國會的反對，他可以用總統行政命令便宜治國。缺乏制約，他會任意妄為，在施政乃至外交上求速戰速決，建立勝利，鞏固政權，爭取民意，在中期選舉保持對國會的控制權。可是在內政方面，解散聯邦機構，只是破壞而非建設，得失社會各方利益。在外交方面，俄烏戰爭、以巴衝突和針對中國的關稅戰，似乎都沒有進展。中俄擋在一方，以色列猶太復國主義拖着後腿，反而高關稅帶來通脹，企業失去跨國產業鏈的裨助，中國等也在金融戰上不讓步，美國的經濟與債務危機沒法解決，由此沒法用外交勝利麻痹國內民意，經濟與股債市實質轉壞，外資撤走，美國經濟陷入更大危機。特朗普無力解脫，反倒製造新的危機，民意會因此逆轉，中期選舉的形勢轉為不利。形勢不利，特朗普更為急躁，問題叢生。中國、俄羅斯、伊朗以至歐盟等，都會因此不作配合，靜觀特朗普為危機所吞噬，靜待中期選舉的結果，以及特朗普陣營的內訌。

整個國際對美國便變成以靜制動，不限於中俄，特朗普愈是動不了，便愈是浮躁犯錯，輕舉妄動，他的王朝未建便崩。