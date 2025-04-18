歐洲走私15公斤Ｋ仔 港男在台機場就逮

比利時接貨 圖運至澳門

台媒前日報道，涉案30歲陳姓男子在香港從事冷氣搬運工作，今年1月透過社交平台廣告與販毒集團用微信聯絡，獲提供免費食宿、機票及10萬港元報酬，要求他前往比利時，再將毒品運至澳門交貨。他同月31日在比利時某車站取得裝有氯胺酮的行李箱，先從布魯塞爾機場飛往奧地利維也納機場，再轉搭長榮航空前往桃園機場。比利時海關在抽檢行李X光檢查紀錄時察覺異狀，但因航班已起飛，只好通報台刑事局國際科駐荷聯絡官協助攔截。