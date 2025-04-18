城巴撞毀石壆 車長輕傷送院

【本報訊】昨日傍晚6時許，一輛前往機場的A11路線雙層城巴沿北角英皇道西行，當駛至新都城對開，姓陸（57歲）車長報稱一輛不明車輛突然切線駛到巴士前方。巴士懷疑閃避不及，失控撞毀右邊分隔石壆，巴士右車頭毀爛，有石塊彈落電車路軌阻礙電車。救援人員接報趕至，巴士車長頸痛及手部擦傷，清醒由救護車送往東區醫院治理。

據了解，肇事城巴當時空載，車上沒有乘客。其後，巴士公司派拖車到場，把涉事巴士拖走善後。受事故影響，英皇道西行近糖水道全線需要封閉，另外英皇道東行近糖水道的部分行車線需要封閉。期間英皇道西行交通擠塞，出現長長車龍，電車服務一度受阻。

公司稱有車輛突切線 城巴發言人表示，昨日傍晚約6時，一輛城巴機場快線A11往機場方向的巴士，於北角英皇道涉及一宗交通事故。事發時，巴士剛由公共運輸交匯處開出，車上並沒有乘客。巴士於英皇道行駛期間，另一車輛突然從前方進入其行車線。車長在交通事故中受輕傷。城巴會積極配合執法部門，並已啟動內部調查工作，更深入了解事故詳情。