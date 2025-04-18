醫健：醫患同行：沙塵暴致空污嚴重 慢病人士減外出

近日香港出現沙塵天氣，雖然天氣晴朗，但空氣污染相當嚴重。是次沙塵暴源自北方內蒙，中央氣象台早前罕有發出最高級別的藍色沙塵暴預警，還有暴雪、暴雨、強對流天氣及大風預警。中央氣象台指，這次沙塵天氣影響到偏南的地方較少見。上一次沙塵暴造成如此遠距離，要追溯到2010年3月，當時最遠抵達了福建和台灣。至於今次沙塵暴，由內蒙地區不斷南移，吹西南、江南而抵華南地區。香港的沙塵天氣已屬尾端，故沒有內地影響得那麼嚴重，但灰濛濛的天空也令空氣質素有所下降，影響市民生活。

導致本次大範圍沙塵天氣的原因主要有3大催化，首先，從北方的極端大風導致產生達到強沙塵暴等級，在上游沙源區有非常大量沙被吹到空中。然後在高空強風作用下，沙塵氣團加速移動，沿偏北地區傳輸到西南、江南、華南等地，覆蓋的地域亦是多年罕見之大。由於南方地區的降水結束時間較預期早，缺少了降水的清除及沉降作用，導致沙塵傳輸過程中愈滾愈廣，加上其他灰塵，遂一路向南抵達海南北部。沙塵南下期間，中國大範圍出現能見度降低，空氣質量惡化，對交通運輸和人體健康造成不利影響的現象。官方呼籲市民如非必要應避免外出，至少3,200個國內航班由於極端天氣因素需要取消及延期。

心臟或呼吸系統病者要小心 沙塵暴對香港亦有影響，各區空氣質素健康指數這幾天達「嚴重」水平。由於空氣污染物較多為PM10的大粒點污染，不容易進入人體肺部氣泡，對一般人的健康風險未必太嚴重，但有心臟病或呼吸系統疾病患者就要比較小心，相關人士在空氣污染嚴重期間要盡量減少在室外劇烈運動。外出時盡量戴口罩，縱使一般外科口罩未必較醫療級別如N95等阻隔效果好，但佩戴也能有助減輕污染物。有慢性病的人士這幾天也應盡量留在室內，亦可考慮盡量閉上窗戶，小心沙塵吹入屋。

內地近年致力改善空氣污染，近十年來內地及香港的空氣質素也顯著改善。從全國來看，PM2.5的全國平均濃度，已從2015年46微克/立方米下降到2021年30微克/立方米；有74個重點城市重污染天數減少了近九成。全國空氣質素優良的天數比率，在2023年也達到87.5%，成為世界上空氣質素改善最快的國家。同時，內地透過積極調整能源結構，加快低碳能源轉型，減少了煤炭使用，又調整交通運輸結構，發展綠色交通，新能源電動車已發展成輸出國際的大產業。經過多管道優化城市環境治理，中國將揚塵治理納入重點領域，又建立網格化監管制度，減少燃燒產生的污染物。縱使天有不測之變化，但整體空氣質素改善均有助減少由污染引致的疾病，市民生活得到顯著改善。

病人醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會