增離境稅恐扼殺廉航 議員促削加幅

【本報訊】為填補巨額財赤，預算案提出多項開源措施，而其中一項是擬於2025/26年度第3季開始，把飛機乘客離境稅由每人120元增加至200元，旅遊業界早已表明有很大保留，旅遊界議員姚柏良更批評政府反其道而行，指有關建議不利開拓轉機客市場，且會扼殺廉航的發展，促政府調減稅項加幅。

斥政府反其道 不利吸轉機客 姚柏良昨在立法會二讀辯論《2025年撥款條例草案》時指出，疫情後加上貿易戰、關稅戰，要鞏固香港國際航空樞紐的地位，可謂挑戰重重，去年機場客運量只是恢復到2018年的七成多，三跑系統去年全面啟用，客運量雖可大幅提升，然而轉機客只及得疫情前的53%，目前當務之急是努力追落後、大力吸客，開拓轉機客市場，可是政府反其道而行，建議大幅調高離境稅，令到本來就高昂的機場旅客稅費，高上加高，連同機場建設費、保安費，加起來令短途經濟旅客負擔355元的總稅費，跟同區內最高的新加坡看齊。他說現時是樞紐和樞紐之間的競爭，畢竟轉機客的選擇很多，而高昂的稅費亦會扼殺廉航，他希望政府從善如流，調減稅項加幅，適時檢討徵稅的水平。

另一議員亦指調高機場乘客離境稅，雖然每一年可以多收十幾億元，但在香港機場還是復甦的階段，客量還未及回到過去的高峰，為了短期的財政收入而嚇走長期的客源，或會因小失大。

對於近期萬宜水庫東壩旅客大增，衍生交通擠塞的問題，姚柏良認為除了改善陸路交通，亦建議在距離東壩不到兩公里的白臘灣，把現時比較簡陋的登岸板道稍為延長，以供較大型的船隻停靠，如此旅客就可以下船步行至東壩，此舉不但能分流陸路的交通，也可以為旅客提供不同的一些體驗，但使用船隻亦牽涉成本問題，例如在鹹田灣坐小艇往西貢市中心碼頭，180元的收費會讓許多遊客卻步，而原因之一就是燃油稅太高，他希望在促進海島海岸旅遊的角度，考慮讓現時900多艘持牌遊樂船隻可以使用免稅油。