復活節假期前夕 56萬人搶閘離境

日本地震危機效應 高鐵車票幾乎售罄 復活節假期今日起才拉開序幕，但近35萬人次的港人已「搶閘」離境！大量市民趁復活節假期北上，西九龍高鐵站過去兩日往內地的大部分地方的高鐵票均售罄，昨午起，高鐵站及機場已人頭湧湧，擠滿外遊散心的市民。截至昨晚9時，入境處錄得有近99萬人次出入香港，其中包括逾56.2萬人次為出境港人，已較上周四（10日）全日逾28.4萬人次，多近27.8萬人次，增幅約一倍。旅遊業議會亦說，今年外遊團過半是高鐵團，亦有旅行社開「專列」到廣東省以外地區出團。有外遊市民指，由於擔心日本或有天災，專程改往內地旅遊。

復活節長假期今日才開始，但本港學生卻早在周一（14日）起已放假，不少家長提前帶子女出行。昨午的西九龍高鐵站，候車大堂坐滿人，檢票閘口擠滿準備登車的乘客，離境大堂的情況不相伯仲，大多數人都拖着大篋細篋及一抽二掕排隊離境，部分一家大小出遊，相信他們會離港一段小時間。港鐵早前已宣布，今日至下周二（18日至22日）期間，會安排額外8對來回香港至旅遊勝地的專列列車，包括桂林、長沙、潮汕、張家界、南昌及肇慶等，供旅遊業界包團乘搭。

昨午售票大堂的顯示屏所見，幾乎所有列車車票已售罄，要買者只能候補。有市民昨午出發到廣州4天，他透露日本頻傳或有地震、火山爆發等天災，為免遇上突發事故，寧願假期到內地走走散心。另有市民稱打算在廣州玩3天，會去室內滑雪場遊玩。

港鐵日前指出，復活節假期將會增加高鐵列車班次，其中今明兩日（18日及19日）將增加8班由深圳北站往香港西九龍站的南下列車；下周日、一（20日及21日）則會增加7班由香港西九龍站前往深圳北站的北上列車，假期期間部分短途班次改以16卡編組的列車行駛。

逾3000旅行團陸續出發 旅議會總幹事楊淑芬提到，復活節假期港人外遊人數比往年多，期間有3,000多個旅行團出發，過半是高鐵團，大多數去廣東省以外地區，包括貴州、桂林、長江三峽等。部分旅行社包起全卡高鐵組織旅行團，一卡提供600多個位出發去長沙、張家界或汕頭。