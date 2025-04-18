妒忌有新歡憤而姦前度 男保險經紀重審囚75月

【本報訊】一名男保險經紀2021年涉嫌在前度的住所掌摑女方，掟爛她的電話，並要脅女方要替他口交，甚至將女方強姦。男子去年在高院受審後，被裁定普通襲擊、刑事損壞及威脅或恐嚇手段促使非法性行為3罪罪成，判囚25個月；惟強姦罪因無法達成有效裁決，需要重審。男子經重審後，在前日被裁定強姦罪成，昨日就此罪被判入獄6年3個月。法官指，被告明知女方有新男友，仍死心不息，當她是洩慾工具，行為極其卑鄙下流。

34歲被告劉億利，任職保險從業員。他原本被控7罪，各項控罪案發日期全部為2021年7月27日，地點是秀茂坪某單位，事主為女子X。去年6月，陪審團裁定被告普通襲擊、刑事損壞及威脅或恐嚇手段促使非法性行為3罪罪成，法官判他入獄25個月。至於強姦罪，則因陪審團無法達成有效裁決，需要重審。

官斥當前女友為洩慾工具 法官昨引述辯方求情指，被告因X結識新男友而萌生妒忌心，失去理智，為洩憤而犯案，被告亦在求情信承認自己被情緒蒙蔽理智。法官另引述X的創傷報告指，她因事件承受巨大心理壓力，遭受情緒打擊，需要持續接受心理輔導。

法官嚴斥被告從精神及身體上欺凌X，當她是洩慾工具，行為極其卑鄙下流。X在此事上需兩次上庭作供，無疑是在她的傷口上灑鹽，就強姦罪判被告入獄6年3個月；法官並下令之前控罪的一個月刑期跟強姦罪刑期分期執行，即被告在本案中4罪共判入獄6年4個月。案件編號：HCCC 18/2023