市民指遭警打頭致腦出血 向警務處長索償120萬

【本報訊】一名市民前日入稟區院控告警務處處長，聲稱今年4月6日到旺角警署報案室，投訴曾遭一名警署警長不禮貌對待時，突然被人鎖上手銬及拘捕，並遭一名警員從後拍打頭部，事後到醫院電腦掃描時發現腦出血，遂向警務處處長索償至少120萬元。

投訴警署警長不禮貌時遇襲 原告余耀宗，沒有律師代表，自行入稟提出民事傷亡訴訟。被告為警務處處長。根據入稟狀指，余報稱自己於4月6日晚上約9時10分，在旺角快富街遇警署警長「MKPSU 3 SSGT」執法時，遭不禮貌對待，遂於當晚約9時半到旺角警署報案室作出警察投訴。約15分鐘後，報案室內警長10767，突然表示要以刑事恐嚇及非法禁錮罪名拘捕他。余稱自己沒反抗及掙扎，惟警方對他及另外兩名被捕人使用手銬，致其手腕不適。

余認為此舉沒必要，亦沒有需要，警方涉使用不合適武力。余報稱，稍後有警員從後拍打他的頭部，導致他的棒球帽飛脫、頭暈及頭痛。他事後到廣華醫院就診，顯示有腦出血。余認為涉事的警務人員有違《香港人權法案條例》中，不得施以酷刑的相關條文，而警務處處長有謹慎及轉承責任，就上述事件賠償，並向處方索償120萬元。司法機構暫未顯示聆訊日期。案件編號：DCCJ 2246/2025