警署接見室藏毒案 男警缺席應訊

【本報訊】一名男警被指在油麻地警署接見室內涉嫌藏毒，被控一項管有危險藥物及一項管有第一部毒藥罪，案件昨日在九龍城裁判法院再訊，被告沒有到庭。庭上透露，被告現時正留院，故缺席聆訊。裁判官將案押後至4月22日再訊，或被告較早出院的日子，期間被告由警方看管。

已停職正留院 4‧22再訊 35歲被告方嘉偉，報稱公務員。據悉，他是一名警員，早前已被停職。他被控於2025年4月10日在油麻地警署接見室內管有危險藥物，以及並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥。本案在本周一（14日）首度提堂，當時被告已因留院而缺席聆訊。

警員「知法犯法」屢見不鮮，涉及毒品而被捕的警務人員亦為數不少。45歲反黑組警署警長許思漢於2020年參與搜查店舖行動，搜出藏於茶包內的300公斤冰毒後，暗中取去部分毒品。其後警員於一酒店房間搜查並拘捕一名疑販毒的女子時，許帶着部分冰毒突然開門入房，始被揭發監守自盜，最終起回24.6公斤冰毒，市值高達1,600萬元。許於去年3月被重判監禁23年10個月。案件編號：KCCC 979/2025