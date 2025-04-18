東呼即應：衞生黑點清極都有 老鼠光天化日游走

東呼即應落區視察 污水長流周地垃圾 政府於3月31日更新衞生黑點名單，大幅剔除630多個衞生黑點，黑點數目頃刻間由730多個，減至只剩大約100個。數字似乎「很靚仔」，但其實仍然有8%的衞生黑點未達到「持續兩年得到改善」的指標。根據資料顯示，當局去年就着亂拋垃圾罪行，共發出31,945張定額罰款通知書，而食環署在去年也於全港各區約470個非法棄置垃圾黑點，設置網絡攝錄機，透過分析錄像所得資料，作出檢控或策劃更有效的執法行動，但仍然還有8%的衞生黑點不達標，《東呼即應》質疑，當局或有需要在執法方面加把勁，跟進行動應要對胡亂棄置垃圾者有阻嚇力。

近日《東呼即應》記者走訪油尖旺區多個衞生黑點，發現現場環境不但充滿垃圾雜物，溝渠不斷有污水流出，而且日光日白也有老鼠出沒，現場雖然擺滿各種滅鼠工具，但似乎成效不彰。

居民不滿街市環境髒濕 就着其中一個衞生黑點，記者訪問附近居民的看法。居民張小姐坦言，平日不論日夜，都有很多老鼠出沒在此黑點，「日夜都有，四處出來周處走！」更會有老鼠在附近店舖游走，十分誇張。張小姐又稱，大牌檔是重災區，經常有一大群老鼠一同出沒，影響樓上民居，令家中衞生也變差經常要捉老鼠，「怕一次捉一次，我住二樓也有老鼠！」

居民何小姐則對另一衞生黑點感不滿，她認為現時街市環境衞生很一般，「不是很乾淨」，尤其是賣魚的檔口令她最為厭惡，「多數都是魚（檔）是髒一點，（地面）濕漉漉的。」居民吳先生亦對街市環境有同樣看法，直言街市環境相對差，很多魚檔、凍肉店都應該要跟進，並完善衞生設備，他指最差的時候街市地面會有污水不停流出，又多蒼蠅、鼠患又多，他經常會在下午6至7時左右到街市買菜，差不多晚上的時候就會出現鼠蹤，而且這些老鼠不怕人，因為牠們很大隻。

油尖旺區佔23黑點重災 在衞生黑點名單中，油尖旺區已佔了23個，佔整體數字超過兩成。油尖旺區區議員黃舒明表示，油尖旺區一直都是舊區，商業運作比較多，街市和大牌檔也比較多，本身這個區情況是會令衞生問題比其他區難處理。

執法力度方面，黃指出在地區專組監察下是有進展的，但在油尖旺區，尤其是旺角有幾個大型地盤在動工，地盤動工、挖地是一定會對社區衞生有或多或少的影響。對於現存衞生黑點中，油尖旺區仍佔兩成，黃表示希望政府能夠繼續努力，住客和商販之間也要彼此合作，以改進衞生情況。