2年半收回8000伙公屋 涉額80億

【本報訊】政府積極打擊濫用公屋，房屋局局長何永賢指，打擊濫用公屋「組合拳」已見效，措施推出至今年2月底約有兩年半，房委會已收回約8,000個公屋單位，單以金錢計算涉及約80億元。立法會現正審議政府建議修訂的《房屋條例》，加入了「嚴重濫用公屋」的新罪行，何永賢表示，過去如有人不在公屋居住，但心存僥倖租出單位賺取收入，被發現後最嚴重後果只是交回單位，但加強罰則後，房委會可馬上採取行動，一旦罪成，違規者可被判監禁一年。