2年半收回8000伙公屋 涉額80億
【本報訊】政府積極打擊濫用公屋，房屋局局長何永賢指，打擊濫用公屋「組合拳」已見效，措施推出至今年2月底約有兩年半，房委會已收回約8,000個公屋單位，單以金錢計算涉及約80億元。立法會現正審議政府建議修訂的《房屋條例》，加入了「嚴重濫用公屋」的新罪行，何永賢表示，過去如有人不在公屋居住，但心存僥倖租出單位賺取收入，被發現後最嚴重後果只是交回單位，但加強罰則後，房委會可馬上採取行動，一旦罪成，違規者可被判監禁一年。
被問及房協會否跟隨房委會的做法時，何表示，房協只有3萬個租戶，只是房委會的約4%，認為房協可從租約方面入手處理。
5.5萬資助屋將售 鼓勵富戶上流
房委會資助房屋小組委員會上月通過收緊富戶政策，何近日接受訪問又稱，富戶加租後，房委會每年減少15.5億元補貼，這筆錢數目很大，可用作維修保養及增建更多居屋。未來5年，本港共有5.5萬個資助出售房屋供應，相信能鼓勵富戶購買單位，從而向上流動。
另外，何亦談到簡約公屋，目前累計收到逾2.1萬宗簡約公屋的申請，位於元朗攸壆路的簡約公屋已經開始入伙，可以與過渡性房屋相輔相成，過渡屋日後或有更大空間，讓輪候公屋未滿3年，但居於不適切居所或有迫切住屋需要的人士或家庭入住，主力幫助更多人士甚至單身非長者。
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