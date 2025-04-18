職工會修訂草案月底首讀 干犯國安罪禁任相關職員

【本報訊】職工會修訂條例草案昨刊憲，並將於本月30日提交立法會首讀及二讀。草案提出干犯危害國安罪行人士不得擔任職工會職員，或作為申請新工會登記的發起人，違者最高監禁3年、罰款5萬元，而職工會在接受境外勢力提供資助或捐贈前，須向職工會登記局局長申報、說明來源及用途等，獲批准才可接受，違例最高罰款20萬元。

勞工處發言人指如草案獲立法會順利通過，修訂條例將在刊憲當日後的6個月屆滿時實施，期間勞工處會加強宣傳及解說工作，協助職工會理解及遵行有關修訂。

修例草案主要是賦權登記局局長可基於維護國安需要，拒絕職工會的新登記或合併申請，且不設上訴機制；禁止干犯指明罪行而被定罪的人士出任職工會職員或作為申請新職工會登記的發起人；以及規管職工會收取及使用境外勢力提供資金，包括向登記局申報有關帳目，經批准後才可以接受；加強登記局局長的規管及調查權力，登記局局長可向職工會或其職員發出書面通知。

勞工處曾指若職工會偏離宗旨，登記局局長可以向該職工會發出一個書面通知，要求他停止進行涉嫌與會章牴觸的活動。

3650職工會登記申請被撤 當局早前指截至去年年底，勞工處轄下職工會登記局收到4,386宗登記申請中，736宗已按職工會條例登記，在736間獲登記的職工會當中，有192間其後因自行解散、自行請求取消登記或違反職工會條例而被撤銷登記，其餘3,650宗申請已被撤銷。至於撤銷申請的原因包括未能提交所需文件或資料、沒有回覆登記局的查詢及沒有足夠有表決權的會員等。