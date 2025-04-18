九龍城反交通違規 發1200罰單

【本報訊】執法部門於前日在九龍城區多個交通黑點展開執法行動，主要針對「對道路使用者構成危險及造成阻塞」的違法行為，當中以單車及行人違例事項為主要打擊目標，共發出逾1,200張定額罰款通知書，主要涉及「違例泊車」，並即時拖走6輛造成嚴重阻塞的違泊車輛。

此外，人員發出35張傳票，檢控涉及單車或行人的交通違例罪行，其中包括「行人不遵照交通燈號橫過馬路」、「行人路踏單車」、「沒有遵從交通燈或標誌踏單車」及「不小心踏單車」等等。

駕駛電移動工具 2人就逮 同時，為加強打擊非法駕駛電動可移動工具，警員拘捕一名50歲本地女子及一名持「行街紙」的35歲印度籍男子。被捕人涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛時沒有佩戴頭盔」等罪行。

另外，執法部門在行動中打擊違例學習駕駛者，發出的定額罰款通知書涉及「在禁止學習駕駛的禁區內駕駛」及「沒有遵從交通標誌」等違例事項。