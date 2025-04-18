倡電動車加牌費 按額定功率分5級計

【本報訊】現時電動私家車的牌照費按車輛淨重收費，當局建議改按額定功率徵收費用，並按額定功率分為5個層級，75千瓦或以下者為首個層級，其後以每50千瓦按4級遞增至最高層級的225千瓦。當局稱考慮到公眾的可負擔程度，調整進程會分3年進行。調整後，第一層級至第5層級的電動車牌照費，將介乎3,000元至1.1萬元，較現時電動私家車的加權平均每年牌照費約1,100元，急增不少。

3年內調整 介乎3千至1.1萬元 運輸及物流局昨向立法會提交文件，建議把電動私家車的牌照費結構，按額定功率分為5個層級，額定功率為75千瓦或以下者為首個層級，其後以每50千瓦按4級遞增至最高層級的225千瓦。當局稱調整進程會分3年進行，以第一層級的電動車為例，2025年底至2026年12月的牌費為1,500元、2027年的牌費為2,000元，而2028年則調整至最終的3,000元。

當局數據顯示，截至去年底，香港已領牌電動私家車的數量約10.6萬輛，佔全港已領牌私家車數量的18.3%。現有99%電動私家車處於第一、二及3層級，最終牌費分別為3,000元、5,000元及7,000元；至於第4及5層級的最終牌費，則分別為9,000元及1.1萬元。以深受港人歡迎的Tesla Model Y Long Range為例，其額定功率是153千瓦，日後將變成第三層級，牌費最終將加至7,000元，比現時約1,000多元，急增近6倍。

當局提到，現時電動私家車的加權平均每年牌照費（約1,100元），與燃油私家車的加權平均每年牌照費（約7,500元）之間的差距為約6倍。而電動私家車每行駛一公里的能源開支估計較燃油私家車少約89%，能源開支每年更可節省約3.2萬元，再者電動私家車的維修保養費用亦相對較低。當局預料，理順電動私家車牌照費架構和水平後，電動私家車仍具一定吸引力，未來會持續鼓勵駕駛轉用電動車。

當局估計，按建議調整電動私家車的牌照費，可為政府在2025至26年度、2026至27年度及2027至28起，分別帶來約3,300萬、2.2億及5.5億元額外收入。當局計劃在今年第二季提交法例修訂建議，理順電動私家車牌照費架構和水平，須遵循先訂立後審議的立法程序。當局預料，上述修訂可於立法會完成審議後約3至6個月內陸續實施。