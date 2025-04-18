牛肉乾擬31年首加價 的士業冀抄牌人性化

若明知司機往如廁 求執法者等多一會兒 政府有意將俗稱「牛肉乾」的違例泊車的定額罰款額，由現時320元加至400元；並將超速等19項交通違規事項的罰款額則劃一加50%，現時咪錶收費每15分鐘2元亦會調整至每15分鐘4元，即每小時最高收費為16元。當局擬於今年第二季向立法會提交法例修訂建議，料在立法會完成審議後約3至6個月內陸續實施。有的士業界代表大呼各項措施令業者百上加斤，司機也不想違例泊車，但現時泊車位不足，期望執法人員「抄牌」時更人性化。有議員則指，任何加價都不會受歡迎，但相關費用已多年未調整，部分加價其實是預期之內。

運輸及物流局提交立法會的文件透露，違例泊車和大部分交通違例事項的定額罰款自1994年來維持不變，期間消費物價指數已上升逾70%，政府調高定額罰款的建議，旨在加強罰則的阻嚇作用；實際的財政影響將取決於針對違法個案發出定額罰款通知書的數目。

全港現有約1.1萬個咪錶，涵蓋約兩萬個路旁停車位，今次連串加費措施中，外間關注停車位不足、駕駛者處境更艱難。當局指，即使由2020年至2024年間，咪錶停車位增加超過10%，但本港咪錶的使用率已接近90%（全港平均）至95%（個別繁忙地區），而咪錶停車位的最高收費亦自1994年起沒有調整，建議調高停車收費錶的最高收費，由現時每15分鐘2元調整至每15分鐘4元，即每小時最高收費為16元，以加快咪錶停車位的流轉；貨車、巴士及旅遊巴士的咪錶位收費則維持不變。當局估計，在2025至26及2026至27年度起，可為政府分別帶來約2.2億及約3.7億元的額外收入 。

錶位收費翻倍 或刺激流動性 汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強昨出席電台節目指，本港「牛肉乾」多年未加，政府財赤下要加費也合理，但現時經濟環境差，期望政府調低加幅，否則商用車司機百上加斤。他又說，司機不想違例泊車，但現時泊車位不足，期望執法人員「抄牌」時更人性化，例如明知司機正在洗手間，可等多數分鐘。他又指不少商舖外的咪錶泊位都被商戶霸佔，認為當局增加咪錶收費的確可令咪錶位置的車輛流量增加。

立法會交通事務委員會主席陳紹雄也指，政府有財赤，市民「荷包」亦緊，任何加價都不會受歡迎，但有關費用超過30年未調整，加價是預期之內。

他認為，「牛肉乾」罰款的加幅溫和，相對其他國家及地區，有關罰款額仍然較低。對於超速等其他違反交通規則的定額罰款增加約50%，他指罰款要有阻嚇力，才能保障道路使用者安全。他又指，私家車停車收費錶收費調整後，仍比商用和公共停車場每小時收費低，認為當局要加強執法，防止咪錶位被長時間佔用。