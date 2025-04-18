醫健：職場健康：夏天將至 啟動防蚊行動

蚊子不只令人煩擾，更是登革熱、日本腦炎等傳染病的主要傳播媒介。近期氣溫上升、雨量增加，促使蚊子孳生。工作地點例如建築地盤、回收場等的負責人需採取防蚊措施，從源頭杜絕蚊患，保障員工健康與工作環境衞生。

蚊子的繁殖速度驚人，從卵蛻變為成蚊只需約一星期，整個過程在水中進行。因此，「無水即無蚊」是滅蚊的不二法門。各工作地點應將凹凸不平的地面填平，避免積水；戶外容器用蓋子蓋好或放在有遮蔽的地方，並將竹棚向上的竹端塞好或包好。

此外，洞穴、窪地及坑道的積水應每星期至少清理一次，抽走積水並將沉澱後的污水排放入雨水渠。保持溝渠暢通，並把空罐、發泡膠盒、杯、水樽等妥善棄置於有蓋垃圾桶內，避免成為蚊子孳生溫床。經常巡視工作場所，如發現積水應盡快清除；在難以接近或無法清理的孳生點，應適當施用對環境安全的殺幼蟲劑。

除了清除孳生源，戶外工作人士亦應採取措施預防被蚊子叮咬，包括穿着淺色寬鬆長袖衫和長褲，開工前按使用指示，在衣服或皮膚上塗上含避蚊胺（DEET）成分的驅蚊劑，避免使用有香味的化妝品或護膚品。如曾被蚊叮咬，及後出現病徵，如發熱、高燒、頭痛、嘔吐、出疹、腹瀉及肚痛等，應盡快求醫。若僱員曾經到過蚊子傳播疾病流行的地區，回港後出現相關徵狀，亦應求醫並將行程細節告知醫生。

職業安全健康局

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