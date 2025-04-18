復活節長假 18間普通科門診服務

【本報訊】踏入復活節連假，不少私家診所休息，醫院管理局日前啟動「服務需求高峰期特別措施」，在復活節假期期間，即今日至下周一（21日），政府會有18間普通科門診診所及4間中醫診所提供服務，市民可透過電話熱線或相關應用程式預約。而私人醫療服務方面，假期中會有39間私人診所及13間私家醫院應診。當局已整合全港18區在假期期間應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所的資料，並與相關部門合作，市民可在網上查詢有關服務。

同時，醫管局自本周一（14日）起，再度推出「急症室特別退款安排」。病人於急症室等候醫生診症期間，如欲轉到其他醫療機構求診，可於登記處向職員申請退款。有關安排只適用於未接受診症的病人，且須在登記後24小時內提出申請。合資格的申請者將於約一個月內，透過郵寄支票、信用卡或電子錢包方式收到退款。

醫學會推「醫訊通」助查詢 另外，香港醫學會在電訊商贊助下，繼續推出「醫訊通」免費電話熱線，由今日起至下周一（21日）復活節公眾假期期間，以廣東話、普通話及英語3種語言提供應診私人診所及醫生的聯絡資料，電話號碼：90000-222-322。醫生資料將按地區分類，方便市民收聽。不過求診人士亦需留意，部分診所僅於特定日子及時間提供服務，詳情可參考醫學會網站。