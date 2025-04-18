新冠活躍續升溫 一周增15重症亡魂

疫襲四處拍門 驗出帶病毒近400樣本 流感逐步回落，惟新冠病毒接力殺到！衞生署衞生防護中心昨日公布本地流感及新冠最新情況。數據顯示，本地新冠病毒活躍程度持續上升，多項數據均較前一個監測周再度增加，其中重症及死亡個案就有15宗，按周升逾一倍。地區監測數據顯示，本地新冠變種病毒株中，XDV的流行率有上升趨勢。而本地的流感情況則再度降溫，成人重症及死亡個案，按周減少逾一半。

防護中心昨發布新一期《新冠及流感速遞》。上周化驗所新增的帶新冠病毒樣本有391個，較前一周255個明顯上升。公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，約6.21%帶有新冠病毒。定點普通科門診每千宗診症中，涉及新冠的求診比率約為15.1，較前一周的10宗增加約一半。學校及院舍爆發個案有9宗。而重症及死亡個案就有15宗，較前一周升逾一倍。

最新的地區監測數據就顯示，所有經分析的新冠病毒樣本中，KP.3佔53.4%，而XDV則佔46.1%。中心解釋，XDV是一種與JN.1相關的變種病毒株。未有資料顯示XDV會較JN.1和XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病。

流感5重症 當中3人病歿 流感方面，報告就指出現時本港流感活躍程度處於低水平。上周普通科門診每千宗診症中，涉及流感的病例平均比率為5.4宗，而定點私家醫生診所的比率則為40.9宗。實驗室收集的呼吸道樣本中，有1.06%帶有甲或乙型流感病毒，其中甲型（H1）佔最多，達38%。

上周防護中心錄得6宗學校或院舍流感爆發個案，與前一周相若。成人流感重症個案有5宗，當中3人已病逝，較前一周13宗重症，其中11人死亡，數字減少超過一半。兒童重症方面，上周錄得一名17歲少女感染乙型流感併發腦病變，患者有接種流感疫苗。