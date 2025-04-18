故宮館軍事文物展 清代武備呈現

【本報訊】香港故宮文化博物館正舉行「修明武備——故宮博物院藏清代軍事文物」專題展覽，本月下旬會輪換部分展品，並於下周三（23日）向公眾展出。輪換後展出的文物包括《平定雲南貴州戰圖》、《渤海閱師圖》以及盔甲和各式兵器。同時，香港故宮館還將在五一假期期間（5月1日至5日）延長開放時間。香港故宮館表示，五一假期期間，故宮將會延長開放時間至晚上8時。

此次輪換展出的《平定雲南貴州戰圖》之攻克雲南澂江府並克復江那土城，描繪了雲貴地區起義的12幅戰圖之一，呈現清代雲南澂江府被叛軍佔據，雲南巡撫岑毓英以木橋、雲梯、挖掘地道等方式攻城。而《渤海閱師圖》之廟島蜃市則是醇親王奉慈禧太后懿旨巡閱北洋水陸各軍，在前往威海衞時，途中看見海市蜃樓奇觀。

親睹八旗正白旗盔甲 修明武備還展出了八旗正白旗盔甲，展出的兩套八旗盔甲，主要用於儀仗典禮與軍事訓練。將於展出的有正白、鑲白旗盔甲。同時，還有各式清朝軍士所使用的兵器，包括各式弓箭、刀劍、盾牌馬具等。

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