撤學津寸步不讓 政府被轟冇商量

$2500對基層大幫忙 中產家長亦感沮喪 政府早前提出取消2,500元學生津貼，惹起家長極大不滿，但當局強調在龐大財赤下要有取捨。教育界議員朱國強更直斥政府「企硬」、寸步不讓，「只係睇到減赤削支出的長官意志，睇唔到與民共議、有商有量」，有議員更批評相關做法與政府推出兩萬元生育津貼形成諷刺的對比，相信全港過百萬的家長對有關決定感到沮喪。另有議員關注政府打造「留學香港品牌」，但在財赤嚴重下「仲要增撥一啲獎學金，去益一啲境外學生」，只為「搞旺個場」。

僅見長官意志 獎金谷生B諷刺 實際上，早前已有多個民意調查結果顯示，反對政府取消學生津貼，甚至要求把相關措施恒常化。朱國強昨在立法會二讀辯論《2025年撥款條例草案》時表明，對於政府取消學生津貼，擔心學校會面對學生或教師流失風險，是必然出現的結果。他批評政府「企硬」、「寸步不讓」，「只係睇到減赤削支出的長官意志，睇唔到與民共議、有商有量」，只能無奈「共度時艱」。他認為香港作為國家特區，應為建設強國出一分力，例如確保教育支出只增不減。他擔心假如財赤不改善，政府會持續向教育開刀，不符合國家發展大勢，對於長遠發展有害無益。

另一議員張欣宇亦指預算案當中有些措施值得商榷，取消每年2,500元的學生津貼，即幼稚園的資助亦會削減，做法跟近年推出的兩萬元生育津貼形成諷刺對比。他指教育成本上升是會衝擊家庭生育意願，學生津貼對基層家庭是雪中送炭；而中產家長收到津貼時，亦會認為是重要認同。他以自己為例，指作為三孩之父，沒有學生津貼會覺得很沮喪，他相信沮喪的還有百萬個家長。

「搞旺個場」 增獎學金益境外生 對於政府早前強調要打造「留學香港」品牌。議員鄧飛指市民或疑慮，現時財赤嚴重，當局「仲要增撥一啲獎學金，去益一啲境外學生，即係點呢？」為打造「留學香港」品牌，他指雖然歡迎拓展香港博士研究生獎勵計劃至400人，相關做法是為了「搞旺個場」，但長遠要自負盈虧而非讓納稅人「倒貼」。

對於美方對國家無理打壓，鄧建議政府成立團隊研究地緣政治風險，指跨國企業的商業研究亦會研究地緣政治風險，政府不能只靠「斷章取義」、「片言隻語」衡量地緣政治風險。