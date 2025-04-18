認假學歷報讀港大碩士 內地女候懲

【本報訊】一名內地女子在申請入境香港期間，涉嫌訛稱擁有美國哥倫比亞大學學位，並以假學歷報讀香港大學碩士課程，及管有虛假的港大證書。她被控3罪，案件昨於沙田裁判法院再提訊。女被告承認一項以欺騙手段取得服務罪及一項管有虛假文書罪，餘下一項為取得入境證而作出虛假陳述罪則獲撤銷。裁判官將案押後至5月8日判刑，被告准以原有條件保釋候判。

稱擁美哥倫比亞大學學位 28歲被告李思萱，持雙程證來港，控罪書上未有報稱職業。她昨承認以欺騙手段取得服務及管有虛假文書兩罪，首罪指她於2021年12月13日至2024年7月19日，向香港大學職員訛稱自己擁有紐約市哥倫比亞大學的文學學士學位，主修語言學，而不誠實地取得由香港大學提供的應用語言學文學碩士課程的教育及教學服務。

次罪則指她於2024年7月20日或前後，在香港，明知或相信有關虛假文書，即一張看來是由香港大學在同年6月12日發給她的證書，屬於虛假，而保管或控制該文書，意圖由她或他人，藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。她原本另被控為取得入境證而作出虛假陳述罪，則獲撤銷。案件編號：STCC 2805/2024