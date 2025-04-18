未檢先簽罔顧工地安全 將推無人機巡查執法

【本報訊】申訴專員公署日前發表建造業職安健的主動調查報告，揭露有「合資格人士」未有妥善檢查裝置或機械便貿然簽署指定表格確認安全，事件引起各方不滿。勞工及福利局局長孫玉菡昨日出席一活動時表示，已將相關個案轉介執法部門跟進，若有需要會進行刑事檢控，因為有關情況牽涉虛假文書刑事犯罪，強調會嚴肅追究小部分違背專業誠信、罔顧工友安全的人士。香港建造商會亦強烈譴責有關行為。勞福局又指，下半年起將會正式使用無人機巡查工地，並研究引入語音轉文字技術協助錄取口供，提升前線執法及搜證的成效。

商會：勿單純追求低價中標 孫玉菡指，相信絕大多數合資格人士專業、守法、盡責，但對違背誠信、罔顧工友安全的人士會嚴肅追究。勞工處會盡快落實申訴專員提出的建議，下半年起將會正式使用無人機巡查工地，並研究引入語音轉文字技術協助錄取口供，提升前線執法及搜證的成效。他強調，提升職安健文化，永遠是進行式，沒有完成式。

商會則指出，「工地安全，人人有責」，提升職安健需全行業共同努力，才能有效預防事故，朝着工地「零意外」的終極目標邁進，單靠某一方的責任無法實現長遠改善。建築工序繁多，涵蓋規劃、設計、施工至營運等各階段，需清晰界定各持份者的責任，業主在招標時應給予合理工期，更重視投標者的過往安全表現，而非單純以低價中標；顧問公司和承建商須完善風險評估和監管工作；分包商應落實安全培訓有效執行；前線工人則需主動遵守安全指引和措施。

商會續指，將積極配合政府部門進一步推廣安全教育及從業員訓練、加快應用「安全智慧工地」等科技系統、優化內部安全審核機制等，並與行業所有持份者共同構建可持續的工作環境，為提升業界整體安全水平作出積極貢獻。