43萬強積金 大班曾延遲供款

【本報訊】擁有41年歷史的「大班麵包西餅」早前一度被傳財困，積金局亦確認，該公司約220名員工的1月強積金供款及附加費，曾涉延遲供款，涉及總金額為43萬元。就該店最新強積金供款事項，積金局表示，大班西餅目前沒有拖欠強積金供款 。根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資。

大班：郵遞提交 支票或寄失 近期大班屢被傳財困，社交平台曾有人貼文，指「早前落大班買麵包，聽員工講連續幾個月遲出糧，遲早執笠。」事後，大班亦被揭今年初曾一度延遲供強積金。該公司回應指，一月份以支票郵遞形式向強積金受託公司提交供款，但未知是寄失或傳遞過程中有誤，對方未收到相關文件。其後公司已隨即以入數方式交回1月和2月供款，強調所有供款經已清繳。

至於該店的分店經營情況，早前有傳大班麵包西餅位於元朗教育路分店執笠，該公司澄清該店在去年11月因租約期滿結業，已在元朗廣場另覓新舖重置分店，強調只屬正常商業安排。