百分百擔保壞帳率最高 逾9300宗涉款201億

【本報訊】政府近年推出幾項支援中小企的貸款計劃，當局早前提交立法會交代計劃詳情，截至今年2月底，「中小企融資擔保計劃」下，八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.1%、3.8%和14%，百分百擔保的壞帳率最高，個案多達9,360宗，涉款201億元，當中有約半數貸款額的申請涉及不法行為，個案亦多達3,373宗。

商務及經濟發展局向立法會特別財委會解釋，截至今年2月底，百分百特別擔保產品的壞帳有9,360宗，涉201億元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有8,234宗。

3373宗涉不法行為 至於八成擔保產品的壞帳2,105宗，相關貸款擔保額為49億元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有303宗；九成擔保產品的壞帳有903宗，涉款10億元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有286宗。

商經局強調，百分百特別擔保產品中，有3,373宗申請涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假/失實聲明等，涉及貸款額約101億元。

其中，1,466宗個案（涉及約49億元貸款）在按證保險公司及/或貸款機構進行審查時已被拒絕，其餘1,907宗個案（涉及約52億元貸款）於貸款提取後才被發現。