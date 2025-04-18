100%擔保貸 Channel C母企涉假數 發1200萬疫難財穿煲

Channel C的辦公室位於葵涌大連排道一座工業中心。

拘4人揭處心策劃 夥關聯公司跨大營業額 騙取政府「百分百擔保特惠貸款」的個案愈揭愈多，執法部門早前鎖定4間已獲批貸款公司，懷疑有人利用轉帳紀錄操控公司營業額升跌，或以偽造銀行文件申請，詐騙逾2,000萬元，至前日拘捕涉案公司董事及員工等共6人。據悉，其中一間涉案媒體製作公司為網媒Channel C的母公司，其夥同關聯公司詐騙金額達1,200萬元，兩公司共４男女涉案被捕。記者昨到Channel C的辦公室視察，惟上址已重門深鎖未見員工蹤影。

另兩公司逮兩人 呃600萬貸 因應新冠肺炎疫情，港府於2020年推出「百分百擔保特惠貸款」計劃，以紓緩中小企營運壓力，當中由政府作擔保，貸款上限為900萬元，惟計劃實施後，已有多間公司被揭發涉及詐騙貸款的案件。執法部門早前根據線報經調查後，於本周三（16日）展開代號「擊築」行動，以涉嫌「詐騙」及「串謀詐騙」拘捕3男3女（29至45歲），他們分別是4間公司的董事、關聯公司的董事和員工，詐騙金額超過2,000萬元。行動中，警員搜查全港多個地點，包括涉案公司的辦公室和被捕人的住所，檢獲一批銀行文件、銀行卡、支票簿、手機和電子設備等。

據了解，4間涉案公司俱本地註冊，分別於2008年至2020年間成立，而它們報稱的業務包括媒體製作、科技及工程，其中媒體製作公司的詐騙金額達到900萬元上限；其餘3間公司則各自詐騙300多萬元。據悉，涉案媒體製作公司為Artview Media Production Limited，亦即本地網媒Channel C的母公司，與其有關的物流公司同樣涉案。記者昨日下午到訪Channel C位於葵涌大連排道21至33號宏達工業中心的辦公室，發現門口已拉上鐵閘，未見有員工出入。

消息指，該媒體製作公司的唯一董事是一名姓曾（29歲）女子，但公司實質由一名姓陳（45歲）男子在背後控制，他亦是公司銀行帳戶的用戶之一。除此之外，陳男同時是4間公司的唯一董事，該些公司申報同一業務地址，包括他與姓曾（35歲）妻子共同擁有的一間物流公司，以及包括案中一間獲批貸款的科技公司。上述3人以及一名在該物流公司任職的姓馮（42歲）女職員，俱於今次案件被捕。

不涉營運 過帳即提走現金 調查指陳氏夫婦為了符合貸款申請條件，即單月營業額要較前一季度的平均營業額下跌至少三成，於是利用其所註冊的其他公司（即關聯公司）之銀行帳戶，持續3個月轉帳至需要申請貸款的公司，藉此誇大公司的營業額；至3個月後，相關公司便停止轉帳，以製造公司營業額下跌超過三成的假象，從而滿足申請要求，惟該些轉帳並不涉及實際營運。另外兩間涉案的科技、工程公司與上述公司並無關聯，兩名被捕董事代表公司申請貸款時，懷疑其申請文件有偽造的銀行月結單和出入帳紀錄，令人以為公司有實質營運。

調查人員指出，上述4間公司最後成功獲批貸款，當款項存入公司帳戶後，涉案人士便在短時間內提走現金，或把部分貸款轉帳到私人帳戶或名下其他公司的戶口，以應付私人財困或牟取個人利益。由此可見，被捕人士是處心積慮，預先安排製造假帳和假文件的手法，以詐騙政府的貸款計劃。執法部門正追查涉案資金的流向，並會對被捕人士和收取資金的人士進行財富調查，不排除之後有更多人被捕。

Channel C的辦公室拉上鐵閘。（張開裕攝）