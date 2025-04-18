公僕拒減薪 節流諗計 促嚴控培訓出差使費

【本報訊】政府提出公務員只凍薪、不減薪，以及在本屆政府任期內削減一萬個職位。繼多名議員日前質疑為何公務員只削減編制不炒人後，有議員建議要嚴控公務員培訓費及出差旅費，又批評政府不少工程超支，應縮減或暫延部分非緊急工程，更有議員直斥政府部門的應用程式（App）下載量和使用量都偏低，形容是「燒錢」。

議員陳曼琪昨在立法會上表明支持公務員凍薪和削減一萬個編制，但認為政府可以做得更多，例如公務員學院各類培訓範疇的預算開支9,410萬元，她建議政府嚴格控制公務員培訓費、出差旅費等支出，政府亦應該善用科技精簡程序，提升公共服務的效率，嚴格控制非緊急工程開支。

她舉例涉及110個公廁的翻新計劃，預算逾4.6億元，其中有7個公廁工程預算費用超過1,000萬元。另外，沙田T4的主幹道工程預算是達到68億元，她認為可以暫延或者縮減此類工程規模，騰出更多的財政資源，用於發展經濟，改善民生。

公務員隊伍龐大，議員鄧家彪期望可以「人少辦大事、人少辦多事」，透過整合資源，善用科技和電子政務，改革施政效能，並且訂立提高成效減少負擔的部門指標評估和問責方式。

另一議員楊永杰亦指目前公務員的萬多個空缺，是否全部都要人手去做呢？現在有人工智能科技，政府可否考慮應用於文書工作，還有使用機械狗進行巡邏、搬運物資，或使用無人機巡邏郊野公園。他相信運用科技可以節省很多人手，而政府亦不妨統計一下，有多少可以用科技去取代的職位。

斥部門App下載使用量低燒錢 對於政府部門的應用程式（App），楊永杰形容是燒錢的，指這些App的下載量和使用量都偏低，浪費開發和維護的資源。他質疑部分的App是否可以壽終正寢？有部分功能類似的，例如醫健通和HA Go可否考慮合併？他認為長遠需要統一政府的App，以減少資源的浪費。