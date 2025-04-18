個案積壓 8600提覆核假難民 暫委法官僅10人 政府「增援」慢吞吞 議員怒轟

【本報訊】假難民禍港！有議員指假難民對政府構成財政壓力，每年耗用逾10億元公帑，但現時積壓8,600宗假難民司法覆核個案，斥政府只委任10名私人執業的法律界人士為特別暫委法官，即使無新個案也要4年才能處理全部假難民，直言「就好似係明明有辦法盡快解決問題，但係就眼白白由得個問題繼續落去。」

倡設獨立法庭加快處理 立法會昨恢復二讀辯論撥款條例草案，議員黎棟國指假難民聲請被拒後，會「一條龍」申請司法覆核，但現時沒有足夠法官，導致有8,600個案積壓。他認為現時情況不理想，政府應該更積極與兩個律師公會溝通，增加暫委法官人數處理個案並節省開支。他指指現時有40%假難民要求口頭聆訊，要求修例讓法官決定是否要進行口頭聆訊，以及設獨立法庭。司法機構早前回覆議員在特別財委會的提問，指2024年高等法院原訟法庭接2,549宗司法覆核入稟許可，2,418宗涉免遣返申請，數字較2023年多331宗司法機構指一直在高等法院原訟法庭委任暫委法官和聘用合約支援人員處理免遣返聲請相關案件，2024/25年度增加額外開支1,420萬元，較2020/21年度的650萬元超出一倍。

為進一步加快處理積壓和新入稟的免遣返聲請相關案件，司法機構在今年2月起，委任法律界私人執業人士將獲委任為高等法院原訟法庭暫委法官（免遣返聲請）。司法機構暫時計劃委任約10名特別暫委法官，預計未來在適當時間會作出更多任命。在2025/26年度，在該特別計劃下聘任暫委法官的預算開支為400萬元。

促引入科技縮審核時間 另外，有勞工團體在社交媒體貼文，指今年首兩個月已接獲400宗聲請，新增個案仍持續不斷，現時的積壓個案仍有優化空間，促請政府引入科技壓縮審核時間，嚴厲打擊及懲處教唆假難民的「一條龍」中介；加強跨部門合作打擊「黑工」檢討上訴機制，防止假難民延長留港時間。