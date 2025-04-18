6年5見紅 官員計錯數成風 財案辯論惹圍攻

歲歲赤字百千億 「釋法」拆帳掩飾 社福開支蠶食 外界早已批評政府經常估錯數，連年出現龐大的財政赤字，而早前發表的新一份《財政預算案》亦劣評如潮。立法會昨繼續二讀辯論《2025年撥款條例草案》，有議員炮轟政府理財不善，6份預算案5份見「紅」，財赤愈滾愈大更揈出軌道，又嘲諷財金官員沒有遵守「量入為出」的理財要求，還自行「釋法」，把公共財政分拆為兩個帳目。多名議員更圍攻預算案，指政府削減多項福利，不單止調高離境稅，更增加多項與民生相關的收費，炮轟有關做法是把財赤轉嫁給市民，加劇怨氣。

開支10年飆9成 財赤揈出軌道 議員謝偉俊指過去6年的預算案，除了一年有盈餘，其餘均是赤字。他指《基本法》107條亦規定「並與本地生產總值的增長率相適應」，過去10年本地的生產總值（GDP）每年約2至3%，但同期政府開支上升則達到90.17%，無論怎樣計算，都不能與本地生產總值的增長率相適應，收支平衡已亮起紅燈。

他又指由97年回歸至今，9年錄得赤字，出售公共事業和削減公務員編制，就是過去政府應付財赤的方法，現屆政府雖有意解決財赤，可是財赤卻愈滾愈大，「揈吓揈吓揈出咗個軌道」，能否回復財政平衡「很難講」。對比前任的處理財赤措施，現任財金官員甚有創意，把《基本法》107條「釋法」，將公共財政分拆為「經營帳目」和「非經營帳目」，質疑這種做法是否符合《基本法》要求量入為出的財政原則。對於有議員揚言會就預算案投反對票，他指大眾可以拭目以待。

庫房壓力卸大眾 加價加劇怨氣 多名議員對政府向市民開刀極表不滿。議員林素蔚指預算案「2元乘車優惠少咗、公共交通補貼少咗、個人入息課稅寬減少咗、住宅和非住宅的物業差餉寬減少咗，然而離境稅要加、隧道費要加、咪錶車停車費要加，牛肉乾要加、電動車牌費又要加」，她指一加一減之下，市民荷包縮水、生活艱難。她認為解決財赤不應該節衣縮食，而是要精明使錢，如澳門實施新生嬰兒牛奶金，贏得許多掌聲，雖然兩地的財政狀況不同，但香港的情況是把部分財赤的壓力轉嫁在普羅大眾身上，長遠來說只會加劇社會的怨氣。

另一議員張欣宇亦指把長者2元乘車優惠改為2元兩折，省下6、7億元好像很精明，但忽略長者面對的困難和他們的情緒價值，況且2元乘車優惠並非單純的福利支出，反而是一項社會投資，鼓勵長者多一些活動和多一些社交，也可促進消費，是一項很有回報的投資，不宜純粹由減少支出的眼光去看待這件事情。

促削管治架構編制 非開刀市民 他指政府存在的意義，其中一項就是為市民提供公共服務、社會福利、照顧市民衣食住行和情緒價值。政府管理公共開支當然要懂得計數，但要算大帳，不可以只算細帳，持續存在的赤字當然不理想，但不惜代價地減少赤字是否屬凌駕性的任務？他認為應該要減少管治架構的編制和行政開支，而不是向市民開刀。

在輸入外勞方面，勞工界議員周小松關注政府以「補充」之名大舉輸入外地勞工的政策，已開始對本地工人的就業機會和薪酬待遇造成負面的影響，餐飲、建造等行業已有不少工人開工不足，甚至失業，再加上美國的關稅政策，將會對香港多個行業造成衝擊，他促請政府立即調整輸入外勞政策，恢復禁止26個特定工種輸入外勞的規定，並於某些已經輸入大量外勞的行業設定輸入上限，把就業機會盡量留給本地工人。

議員鄧家彪亦指已超過5.5萬個外勞在香港工作，但他們的收入絕對不會用於本地社會的消費，本地就業難必定令內需更疲弱，政府需要科學和果斷地檢討外勞輸入的政策。僱主大量輸入外勞有道德風險，出現剝削的問題，亦是會擠壓本地工人就業，和失去改善待遇的機會。他認為輸入外勞應該非常克制，甚至可免則免，切勿「補充」變質為取代。