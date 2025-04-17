笑看天下：孤立中國 勞而無功

特朗普的「對等關稅」政策一時一樣，其反覆、飄忽不定，主要基於特朗普喜好。咁搞法，美國的公信力將嚴重受損，同美國做生意變成風險來源地，兒戲如細路仔玩泥沙。你話美國盟友如日韓、歐盟等如何能恢復對華府的信心？

美國財長貝森特表示，仍希望與北京達成貿易協議，但新協議將會與過去的模式不同。美媒日前引述知情人士指，貝森特試圖利用關稅，迫使貿易夥伴減少與中國的貿易。策略是迫使它們承諾孤立中國經濟，以換取美方降低貿易和關稅壁壘。美國官員計劃與70多個國家談判，要求它們禁止中國透過其國家運送貨物，阻止中國公司設立以規避美國關稅，以及不要把中國廉價工業產品吸收到其經濟中。目的是削弱中國經濟，減少北京嘅談判籌碼。之不過，美國又冇講有乜好處回饋談判國家。

中國外交部發言人則稱，中國與各國包括「全球南方」國家開展經貿合作，是基於國際規則和市場規律，給各國帶來實在好處；反指美國長期對拉美欺凌掠奪，讓拉美成為被切開的血管，美方無權對中國和拉美合作評頭品足、指手畫腳。事實上，國家主席習近平繼續其出訪東南亞三國之行程，無非亦是推動彼此的命運共同體建設，像中越合建越北3鐵路項目，就是給越南帶來實在好處。正如中方指出，面對外部不確定性，中方將堅持握手而非揮拳、拆牆而非築壘、聯通而非脫鈎，中國將繼續做大貿易「朋友圈」，做強投資「引力場」。中國打開大門做生意，「投資中國就是投資未來」；美財長卻要迫使他國不與中國做生意，既霸道又違常理。中國是「酒香不怕巷子深」，美國的強迫策略恐怕又係勞而無功，瞎折騰！