冰鑑春秋：綵衣娛親 弊在賂秦

特朗普現在的戰略非常清晰，那就是美國硬懟全世界太過危險，還會招致內部反撲，不如先把目標鎖定在中國大陸身上，先孤立擊破實力最強大的中國，其他國家自然俯首稱臣。

但在中國被擊倒前，世界就可逃過荼毒嗎？答案是並沒有，不僅特朗普趾高氣昂地宣稱：「這些國家跪求我談判。」白宮人士甚至直接表明：「如果有獨特的牌可以打，就應該打出來。」鼓勵各國發揮創意來打動特朗普。

這簡直就是把特朗普當成萬國來朝的皇帝，將稱臣納貢的世界各國踩在腳底下，而各國為了避免被關稅報復，只能化身老萊子「綵衣娛親」，博得美國爸爸特朗普哈哈一笑，才能有機會躲過關稅大刀。只是尊嚴掃地之後，就可以換來安樂嗎？

蘇洵《六國論》說的很透徹：「六國破滅，非兵不利，戰不善，弊在賂秦。賂秦而力虧，破滅之道也」、「秦以攻取之外，小則獲邑，大則得城，較秦之所得，與戰勝而得者，其實百倍；諸侯之所亡，與戰敗而亡者，其實亦百倍。則秦之所大欲，諸侯之所大患，固不在戰矣」。現在各國爭相討好美國，頂多只能苟延殘喘，今日關稅退一城，明日市場讓一地，結果就是愈來愈衰弱，而美國籌碼反倒愈來愈多，到最後只能任人宰割，毫無抵抗能力。

特朗普會暫緩高額關稅，純粹只是實力不足，而不是存在甚麼善意。只要能在關稅戰打倒中國，屆時就號令天下、莫敢不從。全球國家若不想落到人為刀俎、我為魚肉的下場，與其等着被美國削弱，還不如聯手抵制，才能讓特氏偃旗息鼓、不敢再覬覦山東六國。可惜道理雖簡單，千年來人們總是重蹈覆轍，這就難怪如特朗普之類的跳樑小丑總是能興風作浪、禍亂人間了。