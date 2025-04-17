筆下風雲：特朗普已經冇牌

面對中國已讀不回，不瞅不睬，特朗普由無計可施變成老羞成怒。白宮最新指出，因應中國採取反制措施，對中國貨徵收的關稅將提高至245%。白宮發言人萊維特同日宣讀特朗普的聲明，重申特朗普對與中方協商持開放態度，但中方應主動行動，因為需要取得協議的是中方，並非美方。

中國早已亮明態度，不想打關稅戰，但不怕打關稅戰。對所有原產自美國的貨品關稅提高至125%，若美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會，皆因在目前的關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性。換言之，就算美國對中國關稅提高至2,450%，中國也不會理會。特朗普猶如細路仔扭計般不斷提高叫價，對中國這個成熟理智的成人起不了作用。美國不會等到中國電話，中美若要協商，必須由美國做主動。

事實上，特朗普已經冇牌，世事發展根本不如他所預期。他原以為，對全球徵收高關稅割韭菜，美國就能坐着收錢，各國必然跪着求饒，美國就能予取予求。詎料中國反擊奉陪到底，其他國家看在眼裏，即使不敢公然違逆美國，也漸漸有了膽量陽奉陰違。現在不僅東南亞諸國跟中國抱團取暖，日韓同樣對美國談判採取拖字訣，歐盟更一度表明反制，並非任由美國想點就點。

現在特朗普十分心急，他愈想中國屈服，愈見不到中國屈服。反而美國零售商、進口商、廠商叫苦連天，同時證明，全球製造鏈發展到今天已很複雜，不是美國話斷就能斷，最終只會損及自己國家利益。

自7年前第一次貿易戰開始，中國便做好準備，多年磨一劍，許多東西已可自給自足，無懼脫鈎斷鏈。究竟是中國不能沒有美國，還是美國不能沒有中國，不妨等着瞧。