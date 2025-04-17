強詞有理：合縱破霸凌

魯迅說：「最高的輕蔑是無言，而且連眼珠也不轉過去。」自貿易戰爆發以來，特朗普及其團隊不斷明示或暗示要和中國談判，前提是中方必須先拿起電話。但中方偏偏不予理會，連眼珠也不轉過去，你打你的，我打我的，弄得老美顏面無存。更令老美尷尬的是，中方不僅強力反制，而且主動出擊，國家主席習近平親自出訪越南、馬來西亞和柬埔寨三個鄰國，以合縱連橫破解美國經濟霸凌，可謂碩果纍纍。

老美總是一廂情願地認為，在關稅大棒威脅之下，各國將會追隨美國的步伐遏制中國，減少甚至停止與中國經貿往來。這種想法顯然太天真，中國領導人所到之處無不受到熱烈歡迎，與各國簽署了一系列合作協議，證明老美孤立圍堵中國的圖謀純屬癡人說夢。還有，西班牙首相訪華，阿根廷與中國續簽貨幣互換協議，在在說明中國市場的吸引力，並沒有因為美國的關稅恐嚇而受到影響。

誠然，有些國家實力不足與美國抗衡，只能選擇妥協或跪低，例如越南將對美關稅降至零。但並不表示這些國家將會放棄中國市場，尤其是東盟諸國，與中國經貿關係緊密，既有廣闊的合作空間，也有很強的產業互補性，豈是產業空洞化的美國所能相提並論。最重要的是，中國經濟潛力遠遠大於美國，相信很快就會成為全球最大消費和進口市場，各國沒有理由為了一棵樹而放棄一片森林。

最可笑的是，美國貿易代表格里爾竟倒打一耙，指導致目前局面的唯一原因，是中國選擇報復美國的對等關稅。言下之意，無非要求中國罵不還口、打不還手，必須乖乖任由美國欺凌，這是甚麼混帳邏輯？難道老美真的以為自己是上帝？過去中國不吃這一套，現在更不可能妥協，老美繼續倒行逆施，只能以徹底失敗告終。

美國前常務副國務卿坎貝爾在報章撰文，警告特朗普政府不要低估中國，應該拉攏盟友，構建「新的聯盟」來對抗中國。很明顯，特朗普最大毛病就是高估自己，低估別人，他不知道今天的中國已是龐然大物，並非關稅大棒所能撼動。即使按照坎貝爾的提議，拉攏盟友來對抗中國，也注定徒勞無功。原因很簡單，中美實力和影響力此長彼消，美國想再構築遏華包圍圈，已經力不從心。更何況，全世界都知道老美貪得無厭，毫無誠信，誰還願意受其擺布？