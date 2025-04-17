坦言集：格魯吉亞

格魯吉亞的國家發展基金會主席與總裁，趁來港開會，到我們研究院給碩士課程學生，講解該國情況與基金會的運作。這是課程附加的工作坊，讓學生在教授講課之餘，可接觸海內外專業人士，了解他們從事的行業與市場情況。由於課程針對一帶一路國家，故此盡量利用機會邀請一帶一路國家的業界主持工作坊，介紹在媒體以外的當地實際形勢。

格魯吉亞是小國，人口300多萬，但地理位置極具戰略，位於絲綢之路中部通路。中國一帶一路倡議開展後，由於北部通路，經俄羅斯到歐洲方便快捷，惟一直未能擴展中部通路。但烏克蘭戰爭打擊北部通路，為避戰火和西方對俄羅斯的制裁，中部通路乘時而起，即使是俄羅斯與歐盟也轉而投資其中，作為北部通路的補充，中國尤其投入。從中國新疆、中亞入格魯吉亞便進黑海，亦可通往東歐、中東。過往投資不足，交通配套欠缺，但近年中俄歐及當地各國都全力建設，發展勢頭強勁。格魯吉亞與中國、歐盟都有雙邊自由貿易協定，與俄羅斯關係也佳，可成為西部通路的樞紐。當地便利商業貿易效率極高，沒利得稅、企業註冊，銀行開戶一天可完成。香港亦跟隨內地與格魯吉亞有雙邊自由貿易協定，只是歷來沒有將之發揮區域作用。

格魯吉亞的優勢是區域連接的戰略作用，不是加工生產或銷售，但該地的物流園區卻可助內地產品西向。格魯吉亞首都第比利斯，與匈牙利首都布達佩斯物流連接，中國內地與之有4條航線直達，黑海旁正規劃建新港口，中美企業在博弈。

香港的跨境電商可利用當地作區域物流中心，香港與內地的創業者也可利用當地優勢，創設企業，借助物流樞紐、區域的文化連接。格魯吉亞不是大企業大發展的場地，卻是有利文創行業、個人創業的舒適環境。

香港和內地的年輕人，不一定要往歐美西方主流社會的大城市掙扎，像格魯吉亞一類小國小城反具吸引力。尤其是特朗普的政策，現時正消除美國顛覆當地政治的陰謀，顏色革命沒有美國的直接介入，在當地已失去動力，反成為當地政治社會穩定的促進因素。高加索之側，黑海之濱，會是既現代又傳統，既有物流經濟，也有重文化創新的好去處。

中國對外經濟發展，從個人層次看，應不單單只有拚命賺大錢的一個選項。