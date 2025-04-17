4月17日(四)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月17日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
球場偷兩手機 竊賊落網
涉案男子被帶走扣查。
【本報訊】執法部門於上周四接獲兩名男子報案，指他們把兩部手機放置於葵涌葵義路一籃球場旁的椅子上，其後發現該兩部手機不翼而飛，懷疑遭人盜去，失物總值約1.8萬元。
執法部門經調查後，於昨日凌晨在馬鞍山頌安邨，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓陳（46歲）本地男子，並把他帶走扣查。
檢獲犯案時穿着的衣物。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250417-0417_00176_246/球場偷兩手機--竊賊落網
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc