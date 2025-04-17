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球場偷兩手機 竊賊落網

涉案男子被帶走扣查。 涉案男子被帶走扣查。
涉案男子被帶走扣查。
【本報訊】執法部門於上周四接獲兩名男子報案，指他們把兩部手機放置於葵涌葵義路一籃球場旁的椅子上，其後發現該兩部手機不翼而飛，懷疑遭人盜去，失物總值約1.8萬元。
執法部門經調查後，於昨日凌晨在馬鞍山頌安邨，以涉嫌「盜竊」拘捕一名姓陳（46歲）本地男子，並把他帶走扣查。
檢獲犯案時穿着的衣物。檢獲犯案時穿着的衣物。
檢獲犯案時穿着的衣物。
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