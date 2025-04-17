圖上車救溜後小巴 7旬司機碌地沙

本周二上午，一輛停泊於牛池灣一條斜路的專線小巴，不知何故突然溜後，七旬司機赫見出事，急步衝前拉開駕駛座車門救車，惟慌亂間頓失平衡跌倒，最後小巴撞及一輛貨車始告停下。有「車Cam」片段顯示，司機跌倒時小巴持續溜後，幸好他跌倒的位置與車轆有一段距離，始避免遭小巴輾過。影片旋即引起網民熱議，有人批評司機缺乏安全意識，「最老土咁講：斜路泊車落車前軚盤無扭左，上斜無入一波」。

昨日網上社交平台流傳一段涉及小巴意外的「車Cam」短片，拍攝日期顯示於本周二上午10時59分，從車頭拍攝的影片甫開始，可見3名單車友在牛池灣彩雲邨沿牛池灣街，騎乘單車沿斜路上行。期間，左邊一輛閃亮死火燈的綠色專線小巴突然溜後，一名白頭男子急步跑向小巴，並拉開右邊司機位車門企圖救車，有駛過小巴的單車友不禁回頭看個究竟。

網民斥欠安全意識 從車尾拍攝的影片可見，該名白頭男子雖然打開了車門，但因小巴溜動致未能登車，慌亂間更失平衡向後跌倒。不過，小巴未有停下，幸好他與小巴車轆有一段距離，始避免遭小巴輾過。最後，小巴撞及後面一輛貨車始告停下，3名單車友見狀紛紛停車，似乎向白頭男子提供協助，影片至此結束。

執法部門表示，本周二上午，一名姓施（72歲）男子駕駛的專線小巴溜後，並撞及一輛中型貨車和4米長欄杆，事件中施男沒有受傷，案件列作「交通外無人受傷-政府財物損毀」處理。

不少網民看畢影片俱議論紛紛，有人直斥司機無安全意識及不專業，「最老土咁講：斜路泊車落車前軚盤無扭左，上斜無入一波」、「人類總要犯上同樣的錯誤」、「上唔到車分分鐘仲會被架車碌過，救唔到架車又可能會無咗條命」。另有人則稱，「冇拉手掣佢一落車嗰下就已經溜咗落嚟，應該係手掣拉唔實或者有問題」、「係咪手掣壞或者設計有問題，一般停車到落車都有一分鐘時間，冇理由架車溜後完全冇感覺」。有人則指小巴司機好彩，「後面有架貨車幫佢頂一頂，否則又一單嚴重人為疏忽事故」。