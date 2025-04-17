遠洋船X光下露破綻 揭走私電子貨值7000萬

【本報訊】海關在本月4日鎖定一艘由香港前往天津的遠洋船，期間檢查一個報稱載有陶瓷工藝品的40呎長貨櫃，發現其X光影像深淺不一，而且貨物排列欠一致且較為凌亂。其中部分貨物的顏色較淺，亦即密度較低，與其報稱的陶瓷工藝品輪廓相符；但在貨櫃中間及深處則發現呈長條形的可疑陰影，明顯不屬於工藝品，因此令關員懷疑當中藏有走私貨物。

關員經進一步檢查後，從貨櫃內搜出大批未列艙單貨物，包括電腦零件、集成電路、光碟機、電路板及實驗室儀器等，市值超過7,000萬元。由於內地對這些電子貨物的需求殷切，海關相信因此吸引不法分子走私；若然成功偷運，料可逃避約700萬稅款。案件仍在調查，不排除稍後有人被捕。

已解散公司作寄件人避查 調查人員補充，案中的不法分子把未報關的電子貨物，收藏於已報關的陶瓷工藝品底層，藉此魚目混珠；同時，不法分子以一些已解散的公司作為寄件登記人，企圖逃避偵查。海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。